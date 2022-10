Le festival international Marionnettes débute vendredi à Neuchâtel

La 20e édition du festival international, consacré à la marionnette, démarre vendredi à Neuchâtel et se tient jusqu'au 6 novembre. Une vingtaine de spectacles sont au programme pour présenter cet art sous toutes ses formes. L'accent a été mis sur la relève.

Les compagnies viennent des quatre coins du monde, ont expliqué les organisateurs du festival qui a lieu tous les deux ans. 'Le public est toujours plus nombreux'. Si les enfants ne boudent pas leur plaisir, les adultes sont aussi souvent 'médusés par cet art inventif, parfois si traditionnel et profond, farouchement contemporain et déjanté', ont-ils ajouté.

Les artistes utilisent mille et une techniques et de nombreux matériaux, comme le tissu, le papier, mais aussi de la pâte à pain ou de l'argile. Les spectacles auront lieu dans différents lieux à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

La cofondatrice et programmatrice du festival, Corinne Grandjean, a choisi de mettre l'accent sur la relève pour cette 20e édition. Plusieurs jeunes compagnies allemandes sont programmées.

Le festival, qui a été créé par le théâtre de la Poudrière, a choisi aussi d'inviter des artistes connus de la manifestation comme le Français Pierre Meunier ou le Néerlandais, Neville Trater du Stuffed Puppet Theatre. Manipulateur de génie, ce dernier revient à Neuchâtel avec 'Babylon' une création sur l'exil.

Dans une création, la Poudrière va donner vie aux textes poétiques d'Albert Marcoeur qui dépeignent notre monde à partir de petites histoires du quotidien. L'artiste français les lira sur scène, alors que des images défileront sur des écrans mobiles et sur une partition sonore de Julien Baillod.

