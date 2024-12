Le film « Reinas » pas retenu pour l'Oscar du meilleur film étranger

Le film 'Reinas' de Klaudia Reynicke, une coproduction helvético-péruano-espagnole, n'est pas retenu pour l'Oscar du meilleur film étranger. L'Académie des Oscars l'a écarté de sa sélection de 15 films candidats pour ce titre, dévoilée mardi.

Aucun Suisse n'apparaît dans les 'shortlists' de 10 catégories dévoilées par l'Académie des Oscars. Le producteur zurichois Karl Spoerri, qui a coproduit le long métrage de fiction 'Thelma', ne figure ainsi également pas parmi les papables.

De même pour la fratrie Baldenweg - Diego, Lionel et Nora -, qui a composé la musique du film irlandais 'In the land of saints and sinners' avec Liam Neeson dans le rôle principal. Et pour Tim Fehlbaum, qui a candidaté dans plusieurs catégories avec son film 'September 5'.

/ATS