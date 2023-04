Le gouvernement siège au milieu des oeuvres d'art à Winterthour

Le Conseil fédéral tient mercredi sa séance hebdomadaire à Winterthour, une fois n'est pas coutume. Il s'agit du 'bon moment au bon endroit', a déclaré le président de la Confédération Alain Berset aux médias locaux, avant de siéger avec ses collègues du gouvernement.

Il s'agit de la 18e séance extra muros du Conseil fédéral et la première que l'exécutif fédéral tient au milieu des oeuvres d'arts, a souligné le Fribourgeois au Musée d'art de Winterthour. 'Etre ici avec le Conseil fédéral, c'est parfait', a ajouté Alain Berset.

L'endroit est particulièrement adéquat, car Winterthour, avec ses 17 musées et son offre artistique, est une ville de culture de premier plan, mais aussi parce que la culture n'a rien de secondaire en soi, a insisté le président de la Confédération et ministre de la culture. 'Ce n'est pas un luxe, pas un 'nice to have', au contraire.'

La culture est particulièrement importante, sous toutes ses formes, en des périodes aussi éprouvantes qu'aujourd'hui, a déclaré Alain Berset: 'Elle nous aide à retrouver qui nous sommes et ce qui nous lie. C'est pourquoi le Conseil fédéral est à Winterthour au bon endroit au bon moment.'

