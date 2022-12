Le guitariste de Queen, Brian May, distingué par Charles III

Le guitariste du groupe de rock Queen fait partie des 1107 personnalités à avoir été distinguées vendredi par le roi britannique Charles III lors des traditionnelles promotions royales accordées pour la nouvelle année. Au total, 548 femmes ont été récompensées.

Brian May, reconnaissable entre mille avec ses longs cheveux bouclés, avait notamment joué l'hymne national 'God Save the Queen' perché sur le toit du palais de Buckingham à l'occasion des 50 ans de règne d'Elizabeth II en 2002. Il avait déjà été fait chevalier par la monarque en 2005.

En 2022, il a également joué en juin à l'occasion des 70 ans de règne de la reine. Il reçoit une nouvelle distinction pour ses 'services à la musique et aux oeuvres de charité'.

Le musicien de 75 ans, également astrophysicien et engagé pour le bien-être animal, a affirmé à l'agence PA recevoir le titre de 'knight bachelor' 'comme une sorte de commission pour faire les choses qu'on attend' de ce titre : 'se battre pour la justice, se battre pour les gens qui n'ont pas de voix'.

Une journaliste

Le céramiste Grayson Perry, vainqueur du prestigieux prix Turner en 2003, a également été fait chevalier, tandis que la styliste anglaise Mary Quant, qui a contribué à populariser la mini-jupe, reçoit le titre de compagnon d'honneur. La couturière de 92 ans avait déjà été élevée au rang de 'Dame' en 1966 et de nouveau distinguée en 2015.

La journaliste britannique Catherine Belton, dont le livre sur l'entourage du président russe Vladimir Poutine lui a valu une série de poursuites de la part d'oligarques russes, a aussi été récompensée pour ses services rendus au journalisme.

L'acteur britannique Stephen Graham a également été distingué, tout comme l'athlète britannique Denise Lewis, championne olympique de l'heptathlon en 2000, élevée au rang de Dame.

Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel An et à l'anniversaire officiel du roi, toujours célébré en juin, indépendamment de la date de naissance réelle du monarque (14 novembre 1948 pour Charles III).

/ATS