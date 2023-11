Le jury du procès de la star du hip hop Young Thug constitué

Le juge chargé du procès tentaculaire pour crime organisé de la figure américaine du hip-hop Young Thug a fini mercredi de constituer un jury, selon des médias locaux. Le processus de sélection a duré près de 10 mois.

Ural Glanville a fait prêter serment à 12 jurés et six suppléants dans ce procès qui doit se tenir à Atlanta, dans le sud-est des Etats-Unis, et dont les audiences commenceront le 27 novembre.

Cinq hommes et 13 femmes ont été choisis selon le média Atlanta-Journal Constitution. Si le jury n'avait été pas été désigné avant le 6 novembre, les charges auraient pu être abandonnées.

Avant le début des audiences, le tribunal devra trancher d'autres points de discorde, notamment la prise en compte ou non au cours du procès des paroles des titres du chanteur, considérées par les procureurs comme des preuves.

Un choc

'Si vous décidez d'admettre un crime sur un 'beat' (un rythme de rap), je vais m'en servir', avait assuré la procureure Fani Willis lors de l'instruction. Des défenseurs des libertés et des figures de l'industrie musicale s'opposent depuis des années à une telle pratique, l'accusant de porter atteinte à la liberté d'expression et de criminaliser les artistes, notamment ceux issus des minorités.

Le rappeur Young Thug, de son vrai nom Jeffery Williams, âgé de 32 ans et originaire d'Atlanta, est l'une des 28 personnes à avoir été inculpées au printemps par un grand jury de Géorgie pour appartenance présumée à une branche du gang des 'Bloods' identifiée comme 'Young Slime Life', ou YSL, accusée d'une myriade de crimes et délits. Des initiales qui correspondent à celles de son label fondé en 2016, Young Stoner Life Records.

La plupart des accusés ont depuis plaidé coupable ou ont vu les accusations les visant s'alourdir. Young Thug, lui, est poursuivi pour association de malfaiteurs et participation aux activités criminelles d'un gang. Son arrestation en mai a été un choc pour l'influente scène hip-hop d'Atlanta, dont le rappeur, qui a collaboré avec les plus grands noms du genre, est une figure.

'Relation inappropriée'

Tatoué jusqu'au visage, il est connu pour son style psychédélique et flamboyant, et ses rimes teintées de craquements de voix en font l'un des meilleurs représentants du courant trap. Le procès s'annonce tentaculaire en raison des centaines de témoins qui pourraient être appelés à la barre.

Il pourrait durer un an, et a déjà commencé avec de nombreux retards et incidents, parmi lesquels l'arrestation d'un avocat de la défense, la saisie de l'ordinateur d'un autre, la condamnation à la prison d'une employée du tribunal ayant eu une 'relation inappropriée' avec un accusé et une sanction contre une jurée partie en voyage alors qu'elle était appelée à la cour.

/ATS