Le monde de Tintin à revivre en numérique et taille XXL à Lausanne

Avec 'Tintin, l'aventure immersive', le célèbre reporter à la houpette est à l'honneur à Beaulieu à Lausanne. Dès vendredi et jusqu'au 11 février, le public replonge dans l'univers des 24 albums d'Hergé, non pas en papier, mais en version numérique et en taille XXL.

'C'est une double première: une première exposition immersive dédiée à un personnage de bande dessinée au niveau mondial et une première escale en Suisse', a affirmé jeudi devant les médias, Grégoire Monnier, directeur de Culurespaces Digital, opérateur pionnier dans la création de centres d'art numérique et d'expositions numériques immersives.

Initialement conçue pour l'Atelier des Lumères à Paris en collaboration avec Tintinimaginatio, 'Tintin, l'aventure immersive' s'installe pour quatre mois dans la halle 35 de Beaulieu sous la houlette de la société romande Opus One.

Accueil lunaire

Du haut de ses six mètres, c'est la fusée d''Objectif Lune' qui accueille le public à l'entrée de l'espace d'exposition. Et juste avant la salle principale, une plus petite présente une ligne de temps biographique d'Hergé et une longue frise colorée d'une centaine de personnages de l'univers de Tintin sur les quelque 350 que comptent les 24 albums.

Arrivé dans la grande halle, c'est parti pour 35 minutes d'immersion dans les aventures de Tintin, en musique. 'Le fil rouge, c'est un peu comme un lecteur qui découvrirait les albums', explique Yves Février, responsable numérique chez Tintinimaginatio. Ex-Moulinsart, cette société anonyme est titulaire exclusive pour le monde entier de l'ensemble des droits d'exploitation de l'oeuvre d'Hergé.

'Ceci n'est pas une exposition', aime à dire M. Février. 'C'est une expérience unique et immersive en taille XXL encerclant le public dans le monde de Tintin, un ballet d'images, une chorégraphie graphique, avec un vrai côté pop culture', résume-t-il. Les images et les cases sont multipliées par 100 pour les plus gros plans.

Plus de 2500 images projetées

L'aventure est divisée en huit chapitres. Elle s'ouvre sur la 'Genèse de Tintin' avec un défilé visuel des couvertures des albums, dans plusieurs langues (Tintin a été traduit dans plus de 130 langues). Elle se poursuit avec un focus sur Tintin grand reporter et voyageur, puis sur sa garde rapprochée, Milou, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, le duo Dupond et Dupont ou encore la Castafiore.

Les images font ensuite se succéder des grands plans sur des paysages, décors et scènes emblématiques de Tintin, des scènes avec les gentils et les méchants ou encore des cases agrandies avec les légendaires jurons d'Haddock. Le tout s'achève sur les célèbres pages de garde bleues des albums avec les personnages encadrés puis sur l'image filmée d'Hergé dessinant son personnage fétiche.

Ce ne sont pas moins de 2500 images des albums de Tintin qui sont projetées sur 2500 m2 de surface sur les murs et le sol de la halle, grâce à 51 projecteurs vidéo haute-définition, a détaillé Vincent Sager, directeur d'Opus One, organisatrice et promotrice de l'expo. Elle a nécessité trois semaines de montage avec 15 techniciens. Coût total de l'événement: deux millions de francs, selon M. Sager.

Le spectacle fait également la part belle à la musique, avec une bande-son inspirée des goûts éclectiques d'Hergé. Pêle-mêle: Alexandre Desplat, The Beatles, Thomas Wander et Harald Kloser, Pink Floyd, David Bowie ou encore Jacques Brel, clôturant l'aventure avec 'La quête'.

