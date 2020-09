Le monde de la musique et de la politique à Lausanne jeudi soir

Erika Stucky reçoit le Grand Prix de musique des mains d'Alain Berset jeudi à l'Opéra de Lausanne. 'Un choix qui s'est imposé clairement', a dit Laurence Desarzens, présidente de jury fédéral de musique.

L'humoriste Vincent Veillon et la journaliste Claire Mudry ont été choisis comme modérateurs de cette soirée où 15 prix, dotés de montants importants, vont être remis à Erika Stucki (100'000 francs) et aux 14 autres lauréats (25'000 francs chacun).

Pendant la cérémonie, plusieurs lauréats se produisent sur scène comme la rappeuse Big Zis, le pianiste Francesco Piemontesi ou le guitariste Christy Doran en duo avec la lauréate du Grand Prix suisse de musique, Erika Stucky.

Coup d'envoi de Label Suisse

Cette remise de prix ouvre le festival Label Suisse qui se tient tous les deux ans à Lausanne. La musicienne Erika Stucky jouera vendredi soir au Docks avec la fanfare balkanique du Traktorkestar, une formation qui a déjà accompagné Stephan Eicher.

Parmi les quinze lauréats du Prix suisse de Musique 2020, cinq autres se produiront également pendant le festival: le saxophoniste et performeur veveysan Antoine Chessex, l'improvisateur biennois et joueur d'instrument à vent Hans Koch, l'ensemble à géométrie variable du Swiss Chamber Concerts, la chanteuse et guitariste lausannoise Emilie Zoé et le compositeur, pédagogue et musicologue bâlois, Rudolf Kelterborn.

La soixantaine de concerts programmés entre vendredi et dimanche auront lieu comme prévu. Le port du masque est dorénavant obligatoire sur tous les sites du festival. Pour se conformer aux nouvelles règles sanitaires dans le canton de Vaud, Label Suisse a annulé les after-parties qui étaient prévues au D! Club: le canton a en effet décidé mercredi de fermer les boîtes de nuit pour lutter contre le coronavirus.

