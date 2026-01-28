Le pionnier du rock suisse Hardy Hepp est décédé à 81 ans

Le pionnier du rock progressif suisse Hardy Hepp est décédé lundi à l'âge de 81 ans. Le Zurichois était l'une des figures les plus importantes du renouveau culturel des années 1960 en Suisse.

L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux par son compagnon de route musical Sam Mumentaler. Hardy Hepp a fondé en 1969 Krokodil, l'un des tout premiers groupes de rock suisses. Il s'est notamment produit au Hallenstadion de Zurich en première partie des Rolling Stones.

Hardy Hepp a aussi produit le premier album de Toni Vescoli, autre pionnier musical alémanique, chanteur du groupe Les Sauterelles. Il était également co-producteur du légendaire trio Minstrels, qui a connu un énorme succès en Suisse alémanique en 1976 avec 'Grüezi wohl, Frau Stirnimaa'.

