Le producteur de tubes Richard Perry est décédé à l'âge de 82 ans

Le producteur de musique américain Richard Perry, qui a travaillé avec des stars telles que Rod Stewart, Barbra Streisand et Diana Ross, est décédé à l'âge de 82 ans, rapportent plusieurs médias américains.

Le producteur est décédé d'un arrêt cardiaque dans un hôpital de Los Angeles.

Richard Perry, lui-même batteur, a commencé sa carrière en tant que producteur à la fin des années 1960. Au début des années 1970, il était devenu l'un des plus grands producteurs de tubes, rappelle le New York Times.

Il a notamment enregistré 'Stoney End' de Barbra Streisand en 1971 et, la même année, 'Nilsson' de Harry Nilsson Schmilsson. D'autres albums ont suivi, notamment les albums solo de Ringo Starr 'Ringo' (1973) et 'Goodnight Vienna' (1974) et 'No Secrets' de Carly Simon (1972), avec son tube mondial 'You're So Vain'.

Dans les années 1980, il a également collaboré avec les Pointer Sisters et Julio Iglesias, entre autres. Il a été nommé sept fois aux Grammy Awards et a reçu un Grammy Trustees Award pour l'ensemble de sa carrière en 2015.

Richard Perry était également connu comme l'ancien partenaire de l'actrice Jane Fonda.

/ATS