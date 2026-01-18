Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans

Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans, a indiqué lundi l'agence ...
Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans

Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans

Photo: KEYSTONE/AP/Remy de la Mauviniere

Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans, a indiqué lundi l'agence de presse italienne Ansa.

Cette figure majeure de la haute couture et emblème de la dolce vita des années 60, est décédé à son domicile à Rome, a ajouté l'agence, citant la Fondation Valentino Garavani ainsi que le compagnon et partenaire de longue date du créateur, Giancarlo Giammetti.

Les funérailles se tiendront vendredi à la Basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des Martyrs, à Rome, à 11h00, selon la Fondation.

Valentino s'était fait une spécialité d'habiller et de sympathiser avec le tout Hollywood, d'Elisabeth Taylor à Ava Gardner, Lana Turner ou Audrey Hepburn en passant par Sharon Stone, Julia Roberts ou encore Gwyneth Paltrow.

Le déclic Jackie Kennedy

Son carnet d'adresse rassemblait tout le gotha. Sa rencontre avec Jackie Kennedy en 1964 est déterminante. Il lui refait sa garde-robe et elle choisit, pour se marier avec Onassis en 1968, un modèle ivoire réhaussé de dentelle tirée de sa fameuse 'Collection blanche'.

Le succès est immense aux Etats-Unis. En 1970, il est le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York. Dès lors, Valentino, considéré comme le porte-parole de la haute-couture de son pays, associe l'artisanat italien, la couture française et le prêt-à-porter américain.

/ATS
 

Actualités suivantes

Au Louvre, un mois de conflit social et des « doléances » en suspens

Au Louvre, un mois de conflit social et des « doléances » en suspens

Culture    Actualisé le 18.01.2026 - 21:08

La 14e édition d'Art Genève rassemble 81 galeries à Palexpo

La 14e édition d'Art Genève rassemble 81 galeries à Palexpo

Culture    Actualisé le 18.01.2026 - 10:34

Six European Film Awards pour Joachim Trier à Berlin

Six European Film Awards pour Joachim Trier à Berlin

Culture    Actualisé le 17.01.2026 - 22:48

Paléo élu meilleur grand festival européen

Paléo élu meilleur grand festival européen

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 12:07

Articles les plus lus

Paléo élu meilleur grand festival européen

Paléo élu meilleur grand festival européen

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 12:07

Melody Gardot, Richard Galliano et Fatoumata Diawara au Cully Jazz

Melody Gardot, Richard Galliano et Fatoumata Diawara au Cully Jazz

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 12:18

Six European Film Awards pour Joachim Trier à Berlin

Six European Film Awards pour Joachim Trier à Berlin

Culture    Actualisé le 17.01.2026 - 22:48

La 14e édition d'Art Genève rassemble 81 galeries à Palexpo

La 14e édition d'Art Genève rassemble 81 galeries à Palexpo

Culture    Actualisé le 18.01.2026 - 10:34

Julio Iglesias accusé de délits « sexuels » et traite d'êtres humains

Julio Iglesias accusé de délits « sexuels » et traite d'êtres humains

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 04:18

Paléo élu meilleur grand festival européen

Paléo élu meilleur grand festival européen

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 12:07

Melody Gardot, Richard Galliano et Fatoumata Diawara au Cully Jazz

Melody Gardot, Richard Galliano et Fatoumata Diawara au Cully Jazz

Culture    Actualisé le 15.01.2026 - 12:18

Six European Film Awards pour Joachim Trier à Berlin

Six European Film Awards pour Joachim Trier à Berlin

Culture    Actualisé le 17.01.2026 - 22:48