Le trafic ferroviaire perturbé par une vaste panne aux Pays-Bas

Un incident technique a fortement perturbé le trafic ferroviaire dimanche soir aux Pays-Bas, contraignant des centaines de voyageurs à dormir dans des gares ou dans une salle de spectacles. La situation revenait lentement à la normale lundi.

Les autorités ferroviaires avaient fait état de ce dysfonctionnement dimanche soir, affirmant alors espérer y remédier rapidement. Mais les difficultés ont perduré et affecté les trajets locaux comme internationaux. Les trains Thalys entre Paris et Bruxelles, les Eurostar vers Londres et l'ICE vers l'Allemagne ont été touchés, selon plusieurs médias.

'A partir de 09h00, les trains autour d'Amsterdam recommenceront à circuler', ont assuré lundi les services de ProRail. Il devait toutefois encore y avoir des 'perturbations dans la matinée', tels que des trains plus courts que prévus et pas encore nettoyés. ProRail a par ailleurs indiqué ne pas avoir encore découvert les causes de la panne.

Fans de Harry Styles bloqués

L'incident a notamment affecté quelque 500 personnes qui étaient venues assister au concert de la star de la pop britannique Harry Styles qui se produisait dimanche soir à la Johann Cruyff Arena.

Bloqués sur place, ces fans ont dû dormir dans une salle de spectacles voisine où des sacs de couchage et de la nourriture leur ont été apportées, selon l'agence ANP D'autres voyageurs ont, eux, dormi dans des gares à Amsterdam et dans ses environs, où des trains qui étaient à quai leur ont été ouverts, selon des médias.

Plusieurs passagers se sont plaints de n'avoir rien reçu pour s'alimenter et d'avoir été privés d'informations. 'On a été livrés à nous-mêmes', a déclaré l'une d'elles sur la chaîne publique NOS.

/ATS