Léopold Robert et son frère: exposition commune sur deux sites

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel organisent une exposition commune sur deux sites, dédiée à Léopold Robert ainsi qu'à son frère Aurèle. Environ 300 oeuvres seront présentées de dimanche jusqu'au 12 novembre.

Cette exposition commune sur deux sites et d'une surface de plus de 800 m2 est 'un moment historique', a déclaré mardi Thomas Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, en charge de la culture. 'Elle atteste de la richesse culturelle et muséale des deux villes', a renchéri Théo Bregnard, son homologue de La Chaux-de-Fonds.

'Cette mise en commun permettra de faire rayonner au-delà du canton', a ajouté le conseiller communal chaux-de-fonnier. Deux grandes toiles du cycle des saisons de Léopold Robert viennent par exemple du Louvre. Théo Bregnard a rappelé que La Chaux-de-Fonds a voulu honorer l'artiste, né dans la ville, en lui donnant le nom d'une rue en 1862, qui deviendra par la suite l'avenue-phare de la Métropole horlogère.

L'exposition s'articule sur trois oeuvres majeures de Léopold Robert: son cycle des saisons. Ces scènes chorales sont inspirées par trois moments de l'année correspondant à trois rassemblements populaires liés à trois régions de l'Italie, a déclaré Antonia Messi, conservatrice du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

'Le Retour de la fête de la Madone de l'Arc', qui est acquis en 1827 par l'Etat français, évoque le printemps. 'L'Arrivée des moissonneurs', qui représente l'été, va apporter en 1831 une reconnaissance publique au peintre et lui valoir la croix de chevalier de la Légion d'honneur. 'Le Départ des pêcheurs de l'Adriatique', qui symbolise l'hiver, montre la mélancolie de l'artiste qui va se suicider l'année suivante en 1835.

/ATS