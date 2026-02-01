Les 68e Grammy Awards s'ouvrent avec un premier prix pour Lady Gaga

Parmi les favoris des 68e Grammy Awards, Lady Gaga a été récompensée la première à Los Angeles dimanche, recevant le prix du meilleur enregistrement dance pop pour le tube électropop 'Abracadabra', tiré de son album à l'esthétique gothique chic 'Mayhem'.

La cérémonie, présentée par l'humoriste Trevor Noah, démarre à 17h00 locales (02h00 en Suisse lundi), mais la remise des 95 récompenses a commencé plus tôt dans l'après-midi.

La popstar de 39 ans, détentrice de 14 Grammys est nommée cette fois à 7 reprises. Le rappeur Kendrick Lamar (9 nominations et 22 Grammys) et la figure de proue du reggaeton et de la trap latine Bad Bunny (6 nominations et 3 Grammys) sont en lice dans les trois catégories principales.

Aucun d'eux, ni d'ailleurs les autres artistes nommés à leurs côtés (Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Leon Thomas et le duo Clipse), n'a jamais reçu le titre d'album de l'année.

/ATS