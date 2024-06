Les Bullois acceptent le projet d'agrandissement du Musée gruérien

Les citoyens de Bulle (FR) ont accepté dimanche un crédit de 19,85 millions de francs en faveur de l'agrandissement et de la rénovation du Musée gruérien et de la Bibliothèque. Le projet, soutenu par les autorités, était contesté par un référendum venant de l'UDC.

Le oui l'a emporté par 55,61% des voix, le corps électoral bullois suivant ainsi la position défendue tant par le Conseil communal que par la majorité du Conseil général. Les lieux concernés par le crédit sont emblématiques du chef-lieu gruérien et de ses quelque 27'000 habitants.

L'investissement doit permettre de 'répondre aux besoins actuels et futurs de l'institution et de ses publics croissants et variés, mais aussi de satisfaire aux exigences énergétiques du XXIe siècle', a estimé un exécutif, unanime derrière le projet.

Durant la campagne, ce dernier a mis en exergue quatre axes: répondre aux besoins du public, faire rayonner le patrimoine et la culture locaux, accroître la durabilité et l'efficience énergétique et améliorer le fonctionnement administratif de l'institution.

/ATS