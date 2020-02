Les Rencontres 7e Art Lausanne placées sous le signe de l'amour

Les Rencontres 7e Art Lausanne parleront d'amour du 4 au 8 mars prochain. Leur initiateur Vincent Perez a sélectionné une quarantaine de films sur ce thème. Parmi les invités de cette 3e édition, Isabelle Rosselini, Cédric Klapisch ou encore Mathieu Chedid.

La thématique 2020 propose un voyage dans les représentations du couple et de l’amour tout au long de l’histoire du cinéma. Des grands classiques à l’instar de 'Sunrise', 'Casablanca', 'Jules et Jim', 'The Piano' ou 'Le secret de Brokeback Mountain' cohabiteront au sein d’un programme riche de 40 films.

'Le sentiment amoureux a tellement évolué depuis l'arrivée d'internet et des réseaux sociaux. C'est passionnant de regarder un siècle de cinéma à travers ce prisme-là. Cela permet d'avoir une véritable réflexion sur l'évolution des moeurs', a déclaré Vincent Perez mardi à Keystone-ATS.

Processus créatifs

Cette thématique va probablement se faufiler dans les rencontres ou masterclasses organisées pendant le festival, souvent à l'ECAL. Sinon, les invités parleront de leurs processus créatifs, de comment chacun travaille, a ajouté l'artiste lausannois. Une sélection de leurs films sera également proposée.

Cette édition sera entre autres marquée par la présence d'Isabella Rosselini, Roland Joffé, Cédric Klapisch, Bertrand Blier, Luca Guadagnino, Thomas Bidegain, Valeria Bruni Tedeschi, Patrice Leconte et Matthieu Chedid.

Passion du cinéma

D’autres personnalités du cinéma partageront leur passion du 7e art tout au long du week-end: Irène Jacob, Valeria Golino, Aure Atika, Ana Girardot, Rossy de Palma, Danièle Thompson, Niels Schneider, Anaïs Demoustier, Pascal Greggory, Pauline Gygax, Elsa Zylberstein, Marie Gillain ou encore John Collee. Le programme sera mis en ligne le 19 février.

Réalisées en collaboration avec la Cinémathèque suisse, Les Rencontres sont nées à l'initiative de l'acteur et réalisateur Vincent Perez. Elles permettent de voir ou revoir sur grand écran des chefs-d'oeuvre de l'histoire du 7e art et de rencontrer des réalisateurs et des acteurs: sans compétition, elles visent à transmettre la passion du cinéma.

L'an dernier, l'événement avait attiré près de 10'000 personnes, dont environ 6000 spectateurs lors des projections.

