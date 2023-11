Les Rolling Stones repartent en tournée aux USA

Après le succès de leur nouvel album 'Hackney Diamonds', les Rolling Stones ont annoncé une nouvelle tournée pour 2024. D'avril à juillet, Mick Jagger, 80 ans, Keith Richards, 79 ans, et Ronnie Wood, 76 ans, veulent donner 16 concerts en Amérique du Nord.

La tournée débutera le 28 avril à Houston, Texas. Le dernier concert est prévu pour le 17 juin à Santa Clara, en Californie. Une tournée en Europe est aussi prévue, mais les dates n'ont pas été communiquées dans un premier temps.

A l'occasion de la sortie de 'Hackney Diamonds', qui a atteint la première place des hit-parades des albums en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans de nombreux autres pays, Mick Jagger avait déjà fait part de ses projets en octobre. 'Nous espérons partir en tournée', avait déclaré l'infatigable leader des Stones dans une interview accordée à l'agence de presse allemande DPA. 'Et j'espère que nous jouerons quelques-unes des nouvelles chansons comme 'Angry' ou 'Mess It Up'. '

'(I Can't Get No) Satisfaction'

Le groupe ne manquera pas non plus de jouer leurs classiques comme 'Start Me Up', 'Gimme Shelter', 'Jumpin' Jack Flash' et '(I Can't Get No) Satisfaction', promettent les Rolling Stones dans un communiqué sur la tournée 'Hackney Diamonds' publié sur leur site officiel.

En octobre, les Stones se sont produits au club new-yorkais 'Racket NYC' devant un parterre d'invités. Ils avaient effectué leur dernière tournée en été 2022, à l'occasion du 60e anniversaire du groupe. Dans le cadre du 'Sixty Tour', le légendaire groupe de rock avait alors donné 14 concerts en Europe, dont trois en Allemagne. Mick Jagger et ses acolytes avaient donné leur tout premier concert sous le nom des Rolling Stones en juillet 1962 au Marquee Jazz Club de Londres.

/ATS