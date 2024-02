Les Rolling Stones sortent un album live pour le Record Store Day

Les magasins de disques indépendants du monde entier fêtent le 20 avril prochain le Record Store Day avec des LP spéciaux en édition limitée. On trouvera par exemple dans les bacs 'Live at Racket, NYC' des Rolling Stones ou un EP fluorescent de John Lennon.

The Rolling Stones ont présenté leur dernier album 'Hackney Diamonds' le 19 octobre dernier à New York devant 650 personnes lors d'un concert privé. Ce jour-là, les Stones ont interprété sept morceaux, dont quatre nouvelles chansons (y compris 'Sweet Sounds of Heaven' avec Lady Gaga). Ces morceaux sont pressés sur vinyle avec trois anciens hits pour le RSD.

Neil Young a réenregistré en direct l'album de grunge 'Ragged Glory' dans un club de Toronto avec son groupe d'accompagnement nouvellement formé, Crazy Horse. Les chansons du vinyle RSD, désormais intitulé 'Fu##in Up', ont reçu de nouveaux noms, même si la tracklist suit l'original.

Les exécuteurs testamentaires de David Bowie continuent de s'activer : 'Waiting in the Sky' sort pour la RSD. Le LP suit la sélection de chansons initialement prévue pour 'Ziggy Stardust', mais remaniée par la suite. Dans le camp de Motörhead, on se montre également créatif : Pour 'Remorse ? No !', les chansons studio de la compilation 'No Remorse', qui résumait les dix premières années du groupe, ont été remplacées par des versions live.

Une trentaine de magasins suisses

Pearl Jam offre à ses fans le nouveau LP 'Dark Matter' en vinyle couleur, les fans de Kiss peuvent se réjouir d'un picture disc (un disque en PVC transparent arborant des éléments photographiques ou typographiques) de la nouvelle œuvre solo d'Ace Frehely '10'000 Volts', et de publications posthumes du défunt batteur Eric Carr. Pour les amateurs de musique rock, 'Hammersmith 15/11/1967' de Thin Lizzy est prévu, un enregistrement d'un show complet - jusqu'à présent seulement partie d'un coffret.

Cette année, une 'Ultimate Edition' de 'Mind Games' de John Lennon devrait être mise en vente dans divers formats. En guise de teaser, le RSD propose deux EPs de 'Mind Games' avec quatre chansons - sur vinyle noir et fluorescent.

La liste complète des sorties - de Lilly Allen aux Sex Pistols en passant par Grateful Dead, Willie Nelson, Black Sabbath, Buena Vista Social Club et Queen - peut être consultée en ligne sur le site web du 'Record Store Day Germany'.

Le RSD existe depuis 2007, à l'origine en tant qu'initiative de disquaires indépendants aux Etats-Unis et de milliers d'autres magasins dans le monde. En Suisse, une trentaine de magasins de toutes les régions du pays participent à l'événement, comme à Fribourg, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds ou Aigle en Suisse romande.

Ces magasins de disques physiques se consacrent à la vente de musique ; ils appartiennent à des commerçants indépendants - 'et non à des commerçants en ligne ou à des géants de l'industrie', peut-on lire sur leur site Internet.

https://recordstoreday.com/Venues?country=Switzerland

/ATS