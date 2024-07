Les « Swifties » font déjà la queue devant le Letzigrund à Zurich

Les fans de la chanteuse américaine Taylor Swift, les 'Swifties', ont commencé à faire la queue mardi dès 10h00 devant le stade du Letzigrund à Zurich. Les rues alentour sont bloquées.

Les fans sont autorisés à faire la queue depuis 10h00. Les portes du stade ouvrent à 15h30. Equipés de chaises de camping, de parasols et de bouteilles d'eau, les 'Swifties' sont déjà présents en masse devant le Letzigrund. On y parle le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Même des Américains ont suivi leur idole jusqu'en Europe.

En principe, seuls les fans disposant d'un billet sont autorisés à rester devant le stade. Lors d'autres concerts de Taylor Swift, des centaines de fans sont tout de même arrivés sans billet jusque devant les portes des différents stades.

Le premier concert de Taylor Swift sur sol suisse débute à 17h45 avec le groupe Paramore. La police municipale zurichoise a annoncé que de nombreuses rues autour du stade seront fermées à la circulation.

/ATS