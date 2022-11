Les artistes romands raflent 6 prix sur 7 aux Swiss Live Talents

Le marathon et concours musical helvétique Swiss Live Talent a bouclé sa première édition à Fribourg samedi. Les formations musicales romandes se sont fait remarquer auprès d'un jury international, en remportant six catégories sur les sept.

Le concours et marathon musical Swiss Live Talent s’est achevé samedi soir après deux jours de concerts au Fri-Son, au Nouveau Monde et au Bilboquet à Fribourg. Les vainqueurs se sont partagés des prix d’une valeur totale de 30'000 francs et recevront des soutiens pour donner des concerts en Suisse et à l’étranger, a indiqué le Music Marathon (Muma) dans un communiqué.

Les candidates et candidats étaient évalués par un jury international composé de professionnels de la musique venus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Suède, de France ou encore de Pologne. La plupart travaillent pour de grands festivals comme les Eurockéennes de Belfort, l’Eurosonic Noorderslag et le Montreux Jazz Festival.

Coup de projecteur sur les artistes romandes

Six catégories sur les sept ont été remportées par des formations musicales romandes. La seule exception est la catégorie 'Indie folk songwriting', remportée par la Lucernoise Tiffany Limacher alias To Athena.

Dans la catégorie 'Rock metal', les Fribourgeois de Dirty Sound Magnet ont obtenu la faveur du jury. Du côté de Genève, trois lauréates avec La Colère qui a gagné dans la catégorie 'Electro dance', Evita Koné dans celle de l‘'Urban hip-hop groove reggae' et Barrio Colette la 'National language', une catégorie, qui récompense les artistes chantant dans leur langue maternelle. Du côté du canton de Vaud, Emilie Zoé s’est distinguée dans la catégorie 'Best live act'.

Giulia Dabalà, meilleur talent émergent

Quant au canton de Neuchâtel, il était représenté par la Chaux-de-fonnière Giulia Dabalà, qui a gagné le premier prix dans la catégorie des talents émergents ou 'Best emerging talent'.

La jeune artiste d'origine italienne qui a grandi entre la Birmanie et la Suisse et aux influences pop et r'n'b n'en est pas à sa première récompense. En 2020, elle était lauréate du festival zurichois M4Music.

/ATS