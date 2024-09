Les députés neuchâtelois veulent encourager la culture et l'art

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi sans opposition la loi sur l'encouragement aux activités culturelles et artistiques, qui augmente la somme pour la culture de 1,2 million de francs. Sept socialistes se sont abstenus, jugeant le texte peu ambitieux.

Cette loi-cadre, à laquelle vont s'arrimer les politiques culturelles, fixe des principes et objectifs. 'Elle pourra tenir compte des besoins qui évoluent dans le temps', a déclaré Alain Ribaux, conseiller d'Etat en charge de la culture.

'On parle désormais de concertation avec les communes. Il n'y a pas de report de charges sur elles mais au contraire une volonté du canton d'augmenter son soutien', a précisé Alain Ribaux.

Cette loi n'a pas suscité 'l'enthousiasme' de la gauche. 'Six ans de travail pour un projet généraliste et peu ambitieux', a expliqué Mathias Gautschi (PS). Pour Julien Gressot (POP), le texte est concentré sur les institutions culturelles et pas assez sur les artistes indépendants et les milieux alternatifs.

/ATS