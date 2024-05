Les fans de Nemo doivent s'armer de patience: son vol a du retard

Nemo est de retour en Suisse après sa victoire triomphale à l'Eurovision à Malmö en Suède. L'artiste de 24 ans a atterri dimanche en fin de soirée à Zurich. Une centaine de fans l'ont accueilli avec des drapeaux non-binaires et des cloches de vaches.

Les fans ont dû faire preuve de patience avant de pouvoir enfin voir Nemo en terres suisses. Le vol a été retardé d'environ 45 minutes.

Ce n'est qu'à 23h00 que l'artiste originaire de Bienne a foulé le sol du hall d'arrivée, où la foule l'a accueilli avec frénésie en scandant des chants. Le maire de Bienne, Erich Fehr (PS), faisait également partie du comité d'accueil.

De nombreux fans, jeunes pour la plupart, se sont drapés de drapeaux non-binaires aux couleurs jaune, blanc, violet et noir. Nemo avait défilé avec ce drapeau en étendard samedi soir, lors de la finale de l'Eurovision.

Nemo avait fait son coming out en tant qu'individu non-binaire en novembre dernier. Dans sa chanson 'The Code', il évoque le fait de ne se sentir ni homme ni femme et le chemin parcouru pour trouver son identité.

/ATS