Les femmes à l'honneur du Prix du cinéma suisse 2020

Les femmes sont les gagnantes du Prix suisse du cinéma 2020 qui aurait dû avoir lieu le 27 mars à Zurich. Elles remportent huit des onze prix en jeu. Les distinctions seront remises en août à Locarno.

'Le milieu de l'horizon' de Delphine Lehericey est récompensé avec un quartz dans la catégorie 'meilleur film de fiction'. Pour ce même film, Joanne Giger reçoit le prix du 'meilleur scénario', a indiqué lundi l'Office fédéral de la culture.

Le prix du 'meilleur documentaire' est décerné à 'Immer und ewig' de Fanny Bräunig. Olivia Pedroli, qui a composé la musique de ce film, reçoit le prix de la 'meilleure musique de film'.

Meilleur film d'animation

Le prix du 'meilleur film d'animation' va à Maja Gehrig pour 'Average Happiness'. Celui du 'meilleur film de diplôme' est attribué ex-aequo à Julietta Korbel pour 'Still Working' et à Aurelio Buchwalder pour 'Isola'.

Le prix de la 'meilleure interprétation féminine' est décerné à Miriam Stein pour son rôle d'Odile dans 'Moskau Einfach!'. Sven Schelker reçoit le prix de la 'meilleure interprétation masculine' pour son rôle de Bruno Manser dans 'Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale'. Cecilia Steiner se voit attribuer le prix de la 'meilleure interprétation dans un second rôle' pour son rôle de Hanna dans 'Der Büezer'.

Prix spécial de l'Académie

Basil Da Cunha est récompensé dans la catégorie 'meilleure photographie' pour le film documentaire 'O Fim do Mundo'. Jann Anderegg reçoit le prix de la catégorie 'meilleur montage' pour 'Baghdad in My Shadow'. Le Prix spécial de l'Académie va au chef éclairagiste Ernst Brunner pour sa contribution aux films 'Tambour battant' et 'Sekuritas'.

La cérémonie de remise des prix prévue le 27 mars a été annulée en raison de la crise de coronavirus. Les prix seront distribués en août pendant le Festival du film de Locarno. Le Prix d'honneur du cinéma suisse sera aussi décerné à cette occasion.

Programme spécial à la télévision

En raison de l'annulation de la cérémonie, les chaînes de la SSR SRG diffuseront le 27 mars un programme spécial consacré au cinéma suisse. Sept films seront diffusés sur les trois chaînes RTS, SRF et TSI.

La prochaine édition du Prix du cinéma suisse aura lieu le 26 mars 2021 à Genève.

/ATS