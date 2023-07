Les festivaliers montent au Gurten pour le 40e Festival

Des milliers d'amateurs ont afflué mercredi après-midi au Gurten près de Berne pour l'ouverture du 40e Festival de musique portant le nom de cette colline au-dessus de Berne. Près de 100'000 personnes y sont attendues d'ici dimanche.

Les bonnes années, l'affluence atteint 80'000 personnes, mais ce nombre devrait être dépassé cette année puisque les festivités, 40e anniversaire oblige, dureront un jour de plus.

Plus de 150 spectacles figurent au programme, dont les prestations des rappeurs allemands Rapper Apache 207 et Deichkind, du chanteur de reggae colombien J Balvin, du rappeur américain Lil Nas X, de la vedette espagnole du pop Rosalía et du groupe allemand Die Toten Hosen.

Sept scènes ont été installées, qui permettront au public, outre les principales attractions, de découvrir de nouveaux talents de Suisse et de l'étranger.

La journée d'ouverture accueillait notamment les Zurichois du Fräulein Luise Band, avec l''ancêtre' Fredi Hallauer, qui a fait partie des fondateurs du Festival du Gurten en 1977.

Aux mélomanes, comme chaque année, se mélangeaient des amateurs de détente venus aussi pour se retrouver et se sustenter, dans une atmosphère chaude et conviviale.

/ATS