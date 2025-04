Les haricots « à la Bud Spencer » bientôt vendus en Suisse

Le fils de l'acteur Bud Spencer vend des haricots selon la recette originale de son père, un produit qui a un grand succès en Italie. Il souhaite désormais exporter vers la Suisse les boîtes de conserve à l'effigie de l'acteur de western spaghetti.

La société 'Bud Power', fondée en 2022 par Giuseppe Perdersoli, produit ces haricots à Rovereto (nord-est). Elle propose depuis mai dernier des haricots et des lentilles en conserve dans des boîtes estampillées avec le visage de l'acteur. Le succès a dépassé toutes les espérances dans la péninsule.

'Mon père adorait cuisiner', explique Giuseppe Pedersoli. Pour certains de leurs films, Bud Spencer et Terence Hill devaient parfois tourner 'dix à quinze' fois une scène où ils mangent des haricots.

'Mon père a donc décidé de préparer les haricots comme il les aimait. C'est ainsi qu'est née la recette originale', ajoute-t-il. Les haricots Borlotti bio du Piémont sont associés à des oignons, du lard fumé et des épices.

Le succès est au rendez-vous

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est parti en flèche. Il devrait atteindre les dix millions d'euros d'ici la fin de l'année, selon le journal Corriere della Sera. Dans quelques semaines, la société devrait mettre une bière sur le marché.

Des négociations sont en cours avec de grands groupes de distribution pour exporter ces produits vers la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Elles sont entrées dans leur phase finale. A noter que ces produits ne sont pas forcément bon marché: une boîte de conserve de 400 grammes coûte 3,39 euros.

Vocation tardive

Bud Spencer - de son vrai nom Carlo Pedersoli - est né en 1929 à Naples. Il a onze ans lorsque sa famille déménage à Rome, où Carlo devient un excellent nageur et un brillant étudiant. Après les Jeux Olympiques de Rome en 1960 et un septième titre de champion d'Italie, il abandonne définitivement la natation.

Ce n'est que sur le tard, en 1967 - il a alors déjà 38 ans - qu'il tourne son premier western, 'Dieu pardonne, moi pas', de Giuseppe Colizzi, avec déjà Mario Girotti, le futur Terence Hill. Il décide alors, en compagnie de son acolyte, de changer de nom et de s'appeler Bud Spencer, en hommage à la bière du même nom et à l'acteur Spencer Tracy.

Avec 'On l'appelle Trinita' (1970), le duo obtient un net succès public qui ne se démentira plus, Bud Spencer jouant le géant au coeur d'or, le cow-boy aventurier défenseur de la veuve et de l'orphelin, qui frappe dur mais toujours avec le sourire. Il est décédé en 2016.

/ATS