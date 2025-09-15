Les médias doivent être mieux protégés en Suisse face à l'IA

Les médias doivent être mieux protégés contre l'utilisation de leurs contenus par l'intelligence ...
Les médias doivent être mieux protégés en Suisse face à l'IA

Les médias doivent être mieux protégés en Suisse face à l'IA

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les médias doivent être mieux protégés contre l'utilisation de leurs contenus par l'intelligence artificielle (IA), tout comme les oeuvres et autres prestations relevant du droit d'auteur. Le National a accepté mardi une motion du Conseil des Etats en ce sens.

Alors que la Suisse dispose d'une grande capacité d'innovation, les progrès fulgurants dans le domaine de l'IA remettent en question la propriété intellectuelle, valeur importante dans le pays, selon la motionnaire, la conseillère aux Etats Petra Gössi (PLR/SZ). Cette tendance concerne non seulement les auteurs et les titulaires de droits dans tous les secteurs créatifs, mais aussi le secteur des médias.

De plus en plus de contenus, même payants, sont détournés par l'IA, soulignait la motionnaire dans son texte. Elle demandait donc une autorisation des titulaires de droits d'auteur pour les contenus journalistiques et créatifs qui sont repris par des IA, sans qu'aucune dérogation ne soit possible.

Le Conseil fédéral approuvait la motion. Le National aussi. Il a toutefois estimé que le texte était formulé de façon trop rigide et laissait trop peu de marge de manoeuvre concernant la mise en oeuvre.

D'autres pistes de solution doivent être étudiées. Il s'agit d'adopter une approche pragmatique qui préserve non seulement les conditions de la création humaine mais aussi la compétitivité de la Suisse, a avancé Estelle Revaz (PS/GE) pour la commission. Les solutions doivent être compatibles au niveau international, a ajouté Katja Christ (PVL/BS), également pour la commission.

Si elle comprend les préoccupations, Katja Riem (UDC/BE) a estimé que le texte était trop précoce. Le Conseil fédéral planche sur une stratégie globale sur l'IA qui sera présentée l'année prochaine. Avec ce texte, il y a un risque de créer des doublons et des incohérences, a-t-elle fait valoir. En vain. Les députés ont adopté la motion modifiée par 121 voix contre 66 et 8 abstentions.

Le Conseil des Etats devra se prononcer sur cette modification.

/ATS
 

Actualités suivantes

Emmy Awards: Seth Rodgen et Jean Smart sacrés meilleurs acteurs

Emmy Awards: Seth Rodgen et Jean Smart sacrés meilleurs acteurs

Culture    Actualisé le 15.09.2025 - 06:09

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 22:15

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 11:37

Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Culture    Actualisé le 12.09.2025 - 13:03

Articles les plus lus

La tournée de Bad Bunny évite les Etats-Unis

La tournée de Bad Bunny évite les Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.09.2025 - 22:19

Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Culture    Actualisé le 12.09.2025 - 13:03

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 11:37

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Le Chant du Gros a à nouveau conquis son public

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 22:15

Le 21e ZFF montrera 114 films et remettra un prix à Russell Crowe

Le 21e ZFF montrera 114 films et remettra un prix à Russell Crowe

Culture    Actualisé le 11.09.2025 - 10:25

La tournée de Bad Bunny évite les Etats-Unis

La tournée de Bad Bunny évite les Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.09.2025 - 22:19

Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Retour de la prestigieuse collection Planque en terres vaudoises

Culture    Actualisé le 12.09.2025 - 13:03

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Décès du producteur Rolf Widmer, promoteur du rock en dialecte

Culture    Actualisé le 13.09.2025 - 11:37

MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

Culture    Actualisé le 09.09.2025 - 14:15

Le 21e ZFF montrera 114 films et remettra un prix à Russell Crowe

Le 21e ZFF montrera 114 films et remettra un prix à Russell Crowe

Culture    Actualisé le 11.09.2025 - 10:25

La tournée de Bad Bunny évite les Etats-Unis

La tournée de Bad Bunny évite les Etats-Unis

Culture    Actualisé le 11.09.2025 - 22:19

Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Culture    Actualisé le 16.09.2025 - 13:45