Les musées reprennent des couleurs après le passage du Covid-19

Les musées suisses ont redémarré en 2021 après les vagues successives de Covid-19, totalisant près de 10,3 millions d’entrées. Mais ce résultat n'équivaut pas la fréquentation d’avant-pandémie. En 2019, ils avaient enregistré 14,2 millions d’entrées.

Presque tous les indicateurs de l’activité muséale en Suisse ont augmenté par rapport à l’année précédente: accroissement de 77% du nombre total d’événements, de 44% du nombre de visites guidées, et de 26% du nombre d’entrées, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L’augmentation des entrées est particulièrement importante en Suisse italienne avec une hausse de 48% par rapport à 2020. Le nombre total d’entrées (environ 362'500) dépasse même celui observé en 2019. Quarante-six musées en Suisse ont atteint ou dépassé les 50'000 visiteurs l'an dernier, alors qu’ils n’étaient que 32 en 2020, mais 60 en 2019.

Les activités de médiation culturelle regagnent aussi du terrain. Au total, les musées ont proposé près de 70'000 visites guidées, contre un peu moins de 49'000 l’année précédente. Cela reste encore largement inférieur aux 107'000 visites en 2019.

En moyenne, les musées ont mis sur pied 23 événements en 2021 contre 13 en 2020, et 33 en 2019. C’est en Suisse romande que l’augmentation est la plus marquée: le nombre moyen d’événements y a triplé entre 2020 et 2021.

Bénévolat très répandu

Relevés pour la première fois, les chiffres sur le personnel des musées révèlent l’importance du bénévolat: près des deux tiers des institutions y ont recours, selon l'OFS. Le bénévolat est davantage répandu dans les petites structures: 73% des musées ayant enregistré moins de 5000 entrées y recourent, contre 33% des musées à haute fréquentation.

Les bénévoles représentent près de 40% de l'ensemble des collaborateurs, soit 7500 contre environ 11'400 salariés. Beaucoup de salariés sont employés à temps partiel. Les femmes représentent 62% du personnel salarié dans les musées suisses, une proportion plus élevée dans les musées d’art (68%) et moindre dans les musées techniques (50%).

Les trois quarts des femmes salariées dans les musées n’ont pas de responsabilité de conduite de personnel, contre deux tiers seulement chez les hommes. A l’inverse, 6% des femmes occupent un poste de direction, alors que c’est le cas de 10% des hommes.

