Les photos de presse de l'année 2022 au Château de Prangins (VD)

Le Château de Prangins (VD) revient en images sur l'année 2022. Il expose dès vendredi les travaux des lauréats du Swiss Press et World Press Photo. Les deux expositions rassemblent 250 images primées, de l'élection au Conseil fédéral à la guerre en Ukraine.

'Ces photographies permettent au public non seulement de prendre le temps de se plonger dans les actualités qui défilent, dans les médias, à un rythme effréné, mais aussi de les étudier sous de nouvelles perspectives et d'y réfléchir d'une manière critique', écrivent les responsables du musée dans un communiqué.

Elles couvrent une large palette de sujets d'actualité en Suisse et dans le monde: la guerre en Ukraine ou les manifestations des femmes en Iran, des questions sociétales telles que les conséquences du changement climatique au Maroc ou dans les Alpes avec la fonte des glaciers et, enfin, des événements plus locaux comme l'élection du Conseil fédéral.

Aux quatre coins du monde

L'exposition 'Swiss Press Photo', axée sur la photographie de presse en Suisse, dévoile près de 130 images de 18 photographes primés, début avril, dans les catégories Actualité, Vie quotidienne, Reportages suisses, Portrait, Sports et Etranger.

'World Press Photo' met l'accent sur les clichés pris par des photographes des quatre coins du monde. Cette exposition présente environ 120 photos issues de 24 projets lauréats et de quatre photographes gagnantes et gagnants, désignés par un comité international. Le concours est subdivisé en six régions du monde présidées chacune par un jury, afin de ne pas donner une place démesurée aux perspectives occidentales.

Le tout est à voir jusqu'au 17 décembre pour le concours international et jusqu'au 25 février pour le volet helvétique.

