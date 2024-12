« Les univers de la consommation » au Musée national à Zurich

Le Musée national suisse à Zurich consacre une exposition à l'évolution des habitudes d'achat au cours des 170 dernières années. Photos, objets et histoires du passé témoignent des changements dans les habitudes de consommation en Suisse.

L'exposition 'Les univers de la consommation' est visible de vendredi jusqu'au 21 avril. Elle offre 'un panorama de l'évolution et de l'importance économique, culturelle et sociale des habitudes de consommation' en Suisse, souligne le Musée national.

La première partie de l'exposition présente l'évolution des principaux points de vente, qui se sont diversifiés à partir du milieu du 19e siècle. Des photographies illustrent les aspects historiques du commerce de détail, comme le lancement du libre-service, la présentation des produits en vitrine, la publicité et le shopping.

Témoin clé

On peut notamment admirer un kiosque installé au début du 20e siècle à Locarno. On y a d'abord vendu des journaux, des friandises et des cigarettes. Son offre s'est ensuite élargie à la fin des années 1990 avec des accès à internet et des activités en plein air. Il est un 'témoin clé de l'évolution de notre culture de consommation et de notre quotidien', selon le musée.

La deuxième partie de l'exposition est consacrée à des 'moments de consommation' sous forme de photographies et d'oeuvres graphiques. Celles-ci reflètent des besoins élémentaires, mais aussi des tendances sociétales assorties d'une quête du bien-être, du statut social ou de l'identité.

Des diapositives de vacances d'un couple servent d'exemple pour illustrer la prospérité croissante à partir des années 1950. Elles montrent les époux en croisière, en excursion touristique ou en train de bronzer au bord de la mer.

