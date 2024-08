Locarno: prix du public pour Klaudia Reynicke

La réalisatrice helvético-péruvienne Klaudia Reynicke remporte le prix du public du Festival de Locarno. Entre monde rêvé et réalisme, son film 'Reinas' (Les reines) est une chronique familiale qui se déroule dans les années 90 à Lima.

Le film a conquis le coeur de plus de 8000 festivaliers, écrit le festival samedi soir dans un communiqué. Tourné au Pérou, le long-métrage de Klaudia Reynicke raconte une histoire qui est un peu la sienne alors qu'elle a quitté Lima à l'âge de 10 ans avec sa mère et son beau-père suisse.

'Je veux retourner au Pérou une fois par an', a déclaré la réalisatrice dans le communiqué, en se remémorant les trois mois de tournage à Lima. 'Je veux que mes enfants puissent mieux comprendre un pays que j'ai été forcée de quitter trop tôt et avec lequel j'ai maintenant l'âge de renouer', a-t-elle encore dit.

Situé en 1992 sur fond de troubles sociaux et d'effondrement économique au Pérou, 'Reinas' raconte comment deux parents séparés s'efforcent de faire des compromis pour assurer le bien-être de leurs trois filles dans le chaos ambiant. Père absent et départ imposé vers un pays étranger, entre douleur et espoir, sont des thèmes centraux de l'oeuvre.

'Reinas' a été projeté à Sundance, le festival américain de films indépendants. A la Berlinale, il a remporté le 'Grand Prix du jury international pour le meilleur film' dans la section Generation Kplus. Le film de Klaudia Reynicke sort dans les salles de Suisse romande le 4 septembre.

/ATS