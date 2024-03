MCBA: « Immersion » a fermé ses portes sur un record historique

L'exposition 'Immersion. Les origines: 1949-1969' a pris fin dimanche au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA). Avec près de 125'000 visiteurs en un peu plus de quatre mois, l'institution a enregistré un record de fréquentation.

'L'exposition s'est particulièrement distinguée par sa capacité à séduire des publics nouveaux (jeunesse, famille et grand public)', s'est réjoui le MCBA dans un communiqué. De nombreux visiteurs sont venus de Suisse alémanique et de l'étranger. Le musée se félicite d'avoir ainsi 'poursuivi ses missions d'accessibilité et d'inclusion'.

Conçue par le MCBA, l'exposition est la première à avoir retracé l'émergence de l'art immersif entre 1949 et 1969. Quatorze installations immersives avaient été présentées, permettant par exemple aux visiteurs de déambuler dans une pièce remplie de plumes, de marcher dans un 'espace lunaire' recouvert de billes de polystyrène ou de se dédoubler à l'infini dans une pièce couverte de miroirs.

Démocratiser l'accès au musée

L'initiative a plu loin à la ronde, puisque la manifestation a connu une 'couverture médiatique sans précédent, tant au niveau national qu'international', poursuit le MCBA. L'engouement du jeune public s'est quant à lui traduit en une 'multitude de partages d'expériences et d'impressions sur les réseaux sociaux notamment'.

A l'heure du bilan, les organisateurs se félicitent que l'exposition ait contribué à 'démocratiser l'accès au musée' et au rayonnement du nouveau pôle muséal lausannois. Ils espèrent que les visiteurs auront envie de 'pousser à nouveau les portes du MCBA et celles des autres musées de Plateforme 10'.

/ATS