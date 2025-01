Malmö offre à Bâle un manteau de Nemo en guise de passage de témoin

La ville de Malmö (Suède) a passé le témoin à Bâle pour organiser le 69e Concours Eurovision (ESC), les 13, 15 et 17 mai. A cette occasion, l'attribution des pays aux deux demi-finales a été tirée au sort. Le public suisse votera lors de la première demi-finale.

Au début de la cérémonie tenue mardi au Kunstmuseum de Bâle, la présidente du parlement de Malmö, Carina Nilsson a encouragé les organisateurs bâlois à 'miser sur leurs caractéristiques régionales et nationales' et à 'porter haut les valeurs de la démocratie et des droits humains'. Le président du gouvernement de Bâle-Ville, Conradin Cramer, a confié qu'il était heureux que les citoyens bâlois aient 'fortement soutenu' par leur vote le projet des organisateurs en novembre dernier.

La ville de Malmö a offert, en symbole, le manteau extravagant que l'artiste suisse Nemo a porté, en mai dernier en Suède, lors de la présentation des candidats, quelques jours avant sa victoire. Le dos de cette tenue porte désormais l'inscription 'From Malmö to Basel with Love' ('De Malmö à Bâle avec amour').

