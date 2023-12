Marc Hollogne embarque le Béjart Ballet Lausanne en « Nivagation »

Le metteur en scène belge Marc Hollogne embarque le Béjart Ballet Lausanne (BBL) dans 'Nivagation', un spectacle chorégraphié par Gil Roman. A découvrir en première mondiale du 16 au 22 décembre au Théâtre de Beaulieu à Lausanne.

Deux ballets de Maurice Béjart garnissent également l'affiche: 'Concerto en ré' et 'Adage pour deux'.

Six ans après avoir fait interagir Maurice Béjart avec les danseurs de sa compagnie dans 'Dixit', l’artiste et cinéaste belge Marc Hollogne a écrit un nouveau spectacle mêlant réel et virtuel pour la compagnie, 'Nivagation'. Une oeuvre tenant 'autant de la divagation que de la navigation', promet le BBL.

Dans ce voyage initiatique chorégraphié par le directeur artistique du BBL Gil Roman, 'un grand écran projette un film', résume Marc Hollogne. 'Nous sommes au cinéma. S’y déploie le quotidien d’un ouvrier, usé, brisé. Un incident le projette dans son passé. Un passé douloureux. L’écran se lève. L’ouvrier s’évade. Nous sommes au théâtre. Des danseurs apparaissent. Ils poursuivent le récit. L’art de la danse et celui de l’image jouent à se compléter.'

Tendresse et virtuosité

En première partie, le BBL proposera 'Concerto en ré' pour la première fois depuis 2002. Sur la partition d’Igor Stravinsky, Maurice Béjart réglait un ballet sans anecdote ni message sinon 'les rapports harmonieux du temps et de l’espace', écrivait-il alors.

'Des formes jamais figées s’enroulent et se déroulent autour de mélodies et de constructions rythmiques subtiles, et, au milieu de ce 'jeu', un instrument qui est à la fois tendresse et virtuosité, brillance technique et sensualité ; la femme: une danseuse.'

Cerise sur le gâteau, enfin, avec 'Adage pour deux': un pas de deux emprunté à Malraux ou la Métamorphose des dieux, créé en 1986 au Cirque Royal à Bruxelles. La musique est signée Ludwig van Beethoven.

/ATS