Marion Cotillard et Guillaume Canet annoncent leur séparation

Marion Cotillard et Guillaume Canet, couple star du cinéma français, ont annoncé vendredi leur séparation 'd'un commun accord', dans un communiqué transmis par leur entourage à l'AFP.

'Après 18 ans de vie commune, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont décidé de se séparer d'un commun accord', selon ce communiqué. 'Cette décision a été prise dans une bienveillance mutuelle'.

Marion Cotillard, 49 ans, et Guillaume Canet, 52 ans, 'parents de deux enfants, partagent ici cette décision afin d'éviter toutes spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses', poursuit le communiqué.

'En faisant preuve de transparence via ce communiqué, Marion Cotillard et Guillaume Canet expriment également la volonté que leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée.'

Marion Cotillard, l'un des visages du 7e art français à l'international, oscarisée pour 'La Môme' en 2008, et Guillaume Canet, l'un des acteurs les plus demandés du cinéma tricolore, devenu un réalisateur à succès, ont régulièrement travaillé ensemble.

Marion Cotillard a notamment tourné dans 'Les Petits Mouchoirs' (2010) et dans 'Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu' (2023), réalisés par Guillaume Canet.

/ATS