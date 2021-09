Meret Oppenheim: une grande rétrospective s'arrête bientôt à Berne

La première grande rétrospective transatlantique de l'œuvre de Meret Oppenheim sera dévoilée au Musée des Beaux-Arts de Berne dès le 22 octobre. L'exposition sera aussi présentée au MoMA de New York et à la Menil Collection de Houston.

Berne est la première et seule étape de cette exposition en Europe, qui s'intitule 'Meret Oppenheim. Mon exposition', a indiqué mercredi le Musée des Beaux-Arts de Berne. Membre du mouvement surréaliste à partir des années 1920 aux côtés d'André Breton, Luis Bunuel et Max Ernst, Meret Oppenheim est considérée comme une artiste majeure du 20e siècle.

En 1936, elle a réalisé pour une exposition l'une des compositions les plus emblématiques du mouvement surréaliste: Déjeuner en fourrure, formé d'une tasse, d'une soucoupe et d'une petite cuillère recouvertes de fourrure.

La rétrospective présente les œuvres de l'écrivaine, peintre, photographe et plasticienne sur cinq décennies. Née à Berlin en 1913 et de nationalité suisse et allemande, elle est décédée en 1985 à Bâle.

