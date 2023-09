Michael Gambon, incarnant Dumbledore dans « Harry Potter », est mort

L'acteur et homme de télévision britannique Michael Gambon, qui a incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans 'Harry Potter', est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille.

En cinquante ans de carrière, il a remporté cinq Baftas et a incarné le directeur de l'école des sorciers d'Harry Potter. 'Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie', selon le communiqué de sa famille.

Pour le public britannique, il incarnait aussi le commissaire Maigret dans la série éponyme diffusée sur la chaîne ITV.

Michael Gambon avait fait sa première apparition sur scène au théâtre dans une production d'Othello à Dublin en 1962.

Il a été fait chevalier pour sa contribution au secteur du divertissement en 1998.

Il avait aussi donné son nom à un virage du circuit de l'émission automobile Top Gear, qu'il avait négocié de façon spectaculaire, manquant de peu l'accident.

L'ancien présentateur de l'émission, Jeremy Clarkson, a salué sur le réseau social X (ex-Twitter) un homme 'extrêmement amusant' et un 'invité incroyable'.

