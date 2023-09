Michael von der Heide écrit une chanson pour Ursula Andress

Le chansonnier Michael von der Heide et la chanteuse Heidi Happy rendent hommage à l'actrice Ursula Andress en lui consacrant une chanson. Ils y louent l'autodétermination et la force de la 'Bond girl' suisse.

Dans le Blick de mercredi, le Saint-Gallois de 51 ans avoue sa longue admiration pour Ursula Andress. 'Elle est passée de la petite fille d'Ostermundigen (BE) à notre diva de cinéma la plus internationale et la plus glamour', s'est-il enthousiasmé.

L'idée d'un hommage lui trottait dans la tête depuis longtemps. 'Et maintenant je me suis dit: je vais le faire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse', a poursuivi Michael von der Heide.

Le morceau 'Ursula Andress' a été composé en collaboration avec la chanteuse et musicienne lucernoise Heidi Happy. L'actrice a trouvé l'idée excellente, assure le chanteur. A sa connaissance, elle n'a pas encore entendu le titre.

Ursula Andress a été la première 'Bond girl' en 1962 dans le film 'James Bond 007 contre Dr No'. La scène dans laquelle elle sort de l'eau en bikini blanc fait partie de la légende du cinéma.

/ATS