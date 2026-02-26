Michel Houellebecq à l'Eventi Letterari d'Ascona cette année

Michel Houellebecq clôturera cette année le festival littéraire 'Eventi Letterari' sur le Monte Verità, au-dessus d'Ascona au Tessin. Le slogan de cette édition, 'Dance Me to the End of Love', trouve un écho dans ses livres.

Le romancier et poète français controversé sera au centre de la cérémonie de clôture du festival, le 29 mars, au Monte Verità, ont annoncé jeudi les responsables.

Au cours des trente dernières années, M. Houellebecq a créé une œuvre qui suscite des débats et 'remet radicalement en question' la société occidentale, poursuit le communiqué. Les livres de l'auteur septuagénaire racontent l'histoire de personnes traversées par le désir, la solitude et la compétitivité, transformant chaque récit en 'un diagnostic du présent'.

La 14e édition des Eventi Letterari, qui se tiendra du 26 au 29 mars 2026, sera consacrée aux thèmes de la danse, de l'érotisme, de l'amour et de la mort, sous la devise 'Dance Me to the End of Love'. Outre Michel Houellebecq, la sociologue israélienne Eva Illouz et l'auteur bernois Lukas Bärfuss sont également attendus au festival littéraire.

/ATS