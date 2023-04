Milan: le design suisse donne des pistes pour sortir de l'impasse

Sept jours, sept expositions, trois étages et un toit commun : durant la semaine du design à Milan du 17 au 23 avril, la maison suisse (House of Switzerland) réunit des designers helvétiques autour du thème 'Urgent Legacy'.

La scène suisse du design se penche sur les défis de notre époque et présente des solutions novatrices, peut-on lire dans un communiqué de Pro Helvetia. L’exposition à Milan réunit aussi bien la relève du design que des studios indépendants, une sélection de marques ainsi que des institutions de formation et de recherche.

Dans la sélection 'Talents émergents', Pro Helvetia présente neuf designers de la relève, selectionnés par un jury international. Parmi eux, Emma Casella propose le kit pour bébé multifonctionnel 'Newo', qui permet de revaloriser la laine suisse.

En Suisse, le marché de la laine a reçu le coup de grâce quand l'armée a cessé d'utiliser ce matériau dans les années 90 pour produire les uniformes et les couvertures, a expliqué à Keystone-ATS Emma Casella, une designeuse tessinoise, âgée de 24 ans et formée à l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL).

La chaîne de production de la laine n'existe plus

La chaîne de production de la laine n'existe plus dans son intégralité en Suisse. Le nettoyage de la laine par exemple doit se faire à l'étranger, en Begique, en Allemagne ou en Italie, même pour les grandes entreprises helvétiques comme SwissWool et Fiwo.

Trouver un client régulier comme l’était l’armée est une des pistes que la jeune designeuse a explorées. Elle s'est inspirée d’une pratique finlandaise, vielle de 75 ans : la 'Finnish Babybox'. L’Etat finlandais propose ainsi un nécessaire aux jeunes parents pour les premiers besoins de l'enfant.

Emma Casella propose la babybox 'Newo' (NEwborn +WOol), une nouvelle interprétation de ce kit, avec un matelas et une couverture en laine suisse et d’autres matières travaillées par des entreprises locales comme le coton. Tissé très densément, il devient imperméable.

La Tessinoise va faire des démarches auprès de la Confédération pour que celle-ci adopte un tel projet favorable aux familles comme à la chaîne de la laine en Suisse. Elle espère aussi décrocher d’autres contrats à Milan.

Alix Arto, une designeuse vivant entre Vevey et Marseille, répond différemment à la thématique de l'exposition milanaise. Elle propose un panneau textile pour les fenêtres intitulé 'Sur-Mesure' et d'inspiration japonaise.

Fabriqué sur demande

'Il sera fabriqué sur les indications du client, mais de façon industrielle', explique par téléphone la jeune femme de 28 ans, qui s'est aussi formée à l'Ecal. Une façon d'agir contre le système de surproduction actuel où de nombreux objets restent invendus, précise-t-elle.

A Milan, elle espère rencontrer des architectes qui intégreront ses panneaux à leurs projets comme des représentants du monde du textile, son domaine de prédilection, et du mobilier.

Pro Helvetia a déjà mis en avant Alix Arto avec son projet 'Vestiges' lors de la 'Dutch Design Week' à Eindhoven en Hollande en octobre dernier. Elle y présentait des objets fabriqués en briques trouvés dans les calanques de Marseille, qui ont aussi été montrés à Bratislava (Slovaquie), en France et à Zurich.

A Milan, quatre hautes écoles suisses de design ont été convoquées. L’Ecal présente les projets élaborés par les étudiantes et étudiants du bachelor en design industriel dans le cadre de l’atelier 'Plongée dans les déchets - Explorer et créer à partir de nos déchets'.

L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich montre, avec l’exposition interactive 'Design inclusif - Pour un monde sans barrières', les prothèses et autre objets développés pour et avec des personnes en situation de handicap.

Les speakeasies de la prohibition

Avec l’exposition 'Spiritueux - Excellent pour la tête', en référence aux bars clandestins, les speakeasies de la prohibition, les étudiantes et étudiants du master en design espace et communication de la Haute école d'art et de design (HEAD) à Genève rendent hommage à l’héritage d'artistes femmes, designeuses ou écrivaines. Il s'agit de Ray Eames, Daisy Ginsberg, Eileen Gray, Anab Jain, Sophie Täuber-Arp, Magdalene Odundo et Valentine Schlegel.

Enfin la 'Hochschule für Gestaltung und Kunst' (FHNW) de Bâle présente dans l’exposition immersive 'Nouveaux territoires - façonner les cultures du design' des projets consacrés à la culture du design, la durabilité ainsi qu’à l’intégration numérique.

Pour la deuxième fois, la 'House of Switzerland' est organisée par la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et Présence Suisse, en collaboration avec plusieurs partenaires.

/ATS