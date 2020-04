Mort du chanteur de soul américain Bill Withers à l'âge de 81 ans

Le chanteur américain Bill Withers, l'une des plus grandes voix de la soul, est mort des suites de complications cardiaques à l'âge de 81 ans, a annoncé vendredi sa famille. On lui doit notamment des titres comme 'Ain't No Sunshine' ou 'Lean On Me'.

'Nous sommes anéantis par la perte de notre mari et père adoré et dévoué', a-t-elle écrit dans un communiqué, évoquant 'un homme solitaire' néanmoins 'relié au monde à travers sa poésie et sa musique'.

'Il parlait honnêtement aux gens et les rapprochait les uns des autres', ont ajouté ses proches. 'Bien qu'il ait vécu discrètement, auprès de sa famille proche et de ses amis, sa musique appartient à jamais au monde entier'.

'Dans cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement pendant que ses fans prennent soin de ceux qu'ils aiment', ont-ils écrit.

Benjamin d'une famille de six enfants, Bill Withers a grandi dans la pauvreté, au sein d'une communauté minière de Virginie occidentale. Après avoir enchaîné les petits boulots et s'être engagé dans la Marine, il se rend à Los Angeles pour se lancer dans la musique.

Malgré une carrière relativement courte, sur une quinzaine d'années, il laisse derrière lui des morceaux soul mondialement connus, dont 'Just the Two of Us' ou 'Lean On Me', joué lors des inaugurations des présidents Bill Clinton et Barack Obama. Lauréat de trois Grammy Awards, Bill Withers est entré en 2015 au Rock and Roll Hall of Fame.

/ATS