Mostra de Venise: l'Italien Toni Servillo sacré meilleur acteur

L'acteur italien Toni Servillo a été récompensé samedi à la 82e Mostra de Venise pour son rôle de président veuf en fin de mandat rattrapé par des dilemmes moraux dans 'La Grazia' de Paolo Sorrentino.

L'acteur de 66 ans a reçu la coupe Volpi du meilleur acteur au terme d'une édition très politique de la Mostra. Il fait partie des signataires d'une lettre qui a appelé le festival à prendre clairement position contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza dévastée par la guerre.

Dans son discours, il a exprimé son 'admiration pour ce sentiment que tout le cinéma italien éprouve en ce moment, l'admiration du cinéma italien pour ceux qui ont décidé en ce moment de prendre la mer. Avec le courage d'atteindre la Palestine et d'apporter un signe d'humanité, dans une terre où, quotidiennement et cruellement, la dignité humaine est bafouée'.

Performance sobre

Une flottille 'Global Sumud' est en partance pour la bande de Gaza, dévastée par la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Elle doit partir dimanche depuis Tunis, avec à son bord l'actrice française Adèle Haenel.

Dans 'La Grazia', Toni Servillo livre une performance sobre et réussie, qui rappelle par de nombreux aspects l'actuel président italien, Sergio Mattarella. Il s'agit de sa nouvelle collaboration avec Paolo Sorrentino qui, comme lui, a acquis une stature internationale avec 'La Grande Bellezza', Oscar du meilleur film étranger en 2014.

En 2008, Toni Servillo avait déjà été salué pour son incarnation de l'homme politique italien controversé Giulio Andreotti, dans 'Il Divo'. En 2021, il avait encore retrouvé son éternel complice Sorrentino pour 'La main de Dieu', un récit autobiographique où il joue le rôle ô combien symbolique du père du cinéaste, disparu prématurément. Le film se déroulait à Naples.

/ATS