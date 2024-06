NIFFF: Asia Argento invitée d'honneur de la 23e édition

Asia Argento sera l'invitée d'honneur de la 23e édition du Neuchâtel International Fantastic Film Festival, qui va se dérouler du 5 au 13 juillet. L'actrice et réalisatrice italienne présentera une carte blanche de quatre films emblématiques du cinéma de genre.

'Actrice et cinéaste italienne, Asia Argento a hérité d’une passion pour le cinéma fantastique et d’horreur, genres où elle s’est souvent illustrée tant devant que derrière la caméra. Fille du célèbre réalisateur de films d’horreur Dario Argento, elle est connue pour ses rôles ambitieux et sa présence magnétique', a indiqué mardi le NIFFF.

En tant qu’invitée d’honneur, Asia Argento présentera sa carte blanche d’une sélection de films qui l’ont inspirée et façonnée en tant qu’artiste. Elle a choisi le classique 'Vampyr' de Carl Theodor Dreyer et le thriller psychologique 'Peeping Tom' de Michael Powell, qui raconte l’obsession de son personnage principal, pour l’image.

Présente à l'open air

Le public aura l’occasion de rencontrer Asia Argento à l’open air, lors de la présentation de 'Les yeux sans visage' de Georges Franju, une œuvre à la fois poétique et terrifiante sur l’identité et la transformation. Le 4e film, choisi par l'artiste italienne, est 'Tetsuo' de Shin’ya Tsukamoto. 'Asia Argento pourra être aperçue dans plusieurs films de la sélection du festival', a ajouté le NIFFF.

Actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, chanteuse et DJ, Asia Argento est une artiste pluridisciplinaire. Elle a joué dans de nombreux films devenus cultes tels que *La Sindrome di Stendhal' de Dario Argento, 'New Rose Hotel' d'Abel Ferrara et 'Last days' de Gus Van Sant. Derrière la caméra, elle a dirigé des œuvres singulières comme 'Scarlet Diva' ou 'Incompresa'.

Son engagement dans le mouvement #MeToo a fait d’elle une figure importante du mouvement féministe dans l’industrie du cinéma.

/ATS