NIFFF: plus de 120 films, issus de cinq continents, projetés

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), qui se tiendra du 30 juin au 8 juillet, va projeter plus de 120 oeuvres, issues des 5 continents. Le festival veut dévoiler une relève engagée et rendre hommage à des figures incontournables du fantastique.

'En offrant la présidence du jury international à la comédienne, autrice et scénariste française Josiane Balasko, le NIFFF poursuit son exploration du fantastique sous des angles inattendus, prolongeant ainsi ce qui a été initié l’an dernier', a-t-il indiqué jeudi. En 2022, le festival avait attiré 50'000 personnes, avec l'écrivaine américaine Joyce Carol Oates, comme présidente du jury.

La 22e édition s’ouvrira le 30 juin avec la première suisse de la comédie d’anticipation 'The pod generation' de la cinéaste française Sophie Barthes. Le festival se clôturera le 8 juillet avec la première internationale du 'très actuel et alarmant' 'Acide' du Français Just Philippot. La sélection officielle présente huit premières mondiales, sept premières internationales, quatre premières européennes et 46 premières suisses.

Outre Josiane Balasko, le jury international sera notamment composé du réalisateur américain, John McTiernan, figure de proue du cinéma d'action contemporain avec des films comme 'Predator' ou 'Die Hard' et de l'Américain Charles Burns, illustrateur et auteur de romans graphiques oscillant entre humour et horreur. L'Autrichienne Veronika Franz et le Français Olivier Babinet compléteront le jury, qui décernera le prix Narcisse H.R. Giger, doté de 10'000 francs.

