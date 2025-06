Neil Young sort un nouvel album avec « The Chrome Hearts »

Neil Young, que l'on pourra écouter le 6 juillet au festival de jazz de Montreux, sort un nouveau disque. Le musicien, qui arpente les scènes depuis plus de 60 ans, ne se prive pas de critiquer le gouvernement américain, qui vient de lancer l'assaut sur Los Angeles.

Neil Young, qui a déjà des dizaines d'albums à son palmarès, sort 'Talking To The Trees' (Parler aux arbres) vendredi. Pour ce musicien canadien de folk rock, qui aura 80 ans en novembre, il s'agit du premier disque avec son nouveau groupe 'The Chrome Hearts' (Les coeurs de chrome).

Neil Young a écrit les dix chansons et joue de la guitare, de la harpe, du piano et du vibraphone. On entend les quatre membres du groupe à la guitare, à la basse, à l'orgue, à la batterie et au chant.

Critique de Trump et Musk

Le son est celui du folk rock classique de Neil Young. Pour les textes, l'homme de 79 ans ne se censure pas, comme toujours. Le musicien s'en prend surtout au gouvernement américain, comme il l'avait déjà fait lors du premier mandat du président Donald Trump. 'Big Change' était le nom de la première chanson publiée de l'album - parue peu avant l'assermentation de Trump. Dans la chanson 'Lets Roll Again', Neil Young appelle par exemple l'industrie automobile américaine à produire davantage de voitures électriques.

Il déconseille toutefois les voitures électriques de l'entreprise Tesla, produite par le milliardaire de la tech Elon Musk, et soutien de Trump jusqu'il y a peu: 'If you're a fascist, then get a Tesla' ('Si tu es un fasciste, achète une Tesla'), dit la chanson.

Peu après la sortie de l'album, Neil Young et son groupe partent en tournée mondiale, d'abord en Europe, puis aux Etats-Unis et au Canada.

Inquiétude pour le retour aux Etats-Unis

Neil Young ignore s'il pourra rentrer aux Etats-Unis après ses concerts en Europe. 'Si je fais de la musique en Europe et que j'y parle de Donald J. Trump, je pourrais être l'un de ceux qui reviennent en Amérique et qui sont empêchés d'entrer ou qui sont mis en prison pour dormir sur un sol en ciment avec un plafond en aluminium', a écrit le musicien, qui a la double nationalité canadienne et américaine, sur son site internet.

