Nemo viendra chanter une nouvelle chanson à l'Eurovision

Nemo participera comme invité au concours Eurovision à Bâle en mai avec une nouvelle chanson, indique jeudi la SSR sur son compte Instagram. Personne n'a encore entendu ce titre.

En janvier encore, des rumeurs laissaient entendre que les choses n'allaient pas bien pour le jeune artiste biennois, vainqueur de l'Eurovision l'an dernier à Malmö. Outre des difficultés avec des dates de tournée ou le management, on lisait dans la presse alémanique que la star suisse du concours de la chanson était sous pression pour créer de nouveaux hits.

A la mi-avril, Nemo a participé à 'Bounce Cypher', le marathon rap de la radio et de la télévision suisse alémanique SRF et a lancé une critique rap acerbe de l'industrie musicale: manque de soutien, stress de la promotion et bas salaires.

Dans ce contexte, la communauté des fans écoutera avec attention ce que Nemo proposera à l'Eurovision cette année. Sur Instagram, le chanteur a en tout cas fait savoir jeudi que c'était un grand honneur de revenir sur scène avec une nouvelle chanson. 'Je suis vraiment excité de me produire', a-t-il déclaré en anglais.

