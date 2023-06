Neuchâtel: espace d'exposition et de création autour de John Howe

Un nouvel espace d’exposition et de création autour des œuvres de John Howe et du fantastique verra le jour à Neuchâtel en 2025. La Ville et le canton ainsi que le NIFFF se sont unis avec l'artiste pour créer La Tour du fantastique dans les anciennes prisons.

'La Tour redonne vie à un lieu appartenant au canton et laissé plusieurs années sans affectation, mis au service d’une vision qui rassemble histoire et imagination, passé et futur, création et innovation, rêve et féérie', a déclaré lundi le conseiller d'Etat Laurent Kurth au nom du canton qui mettra le bâtiment à disposition.

Il aura fallu plusieurs années pour voir mûrir ce projet porté par quatre partenaires et impliquant de nombreux acteurs. La tour médiévale, dont les origines remontent au 10e siècle, sera reliée par une passerelle au corps de prisons, un bâtiment exploité jusqu’en 1996 avec des cellules encore visibles, formant un lieu d’exposition évolutif et technologique consacré aux œuvres de John Howe.

