Neuchâtel fête son 175e anniversaire de la République

Le canton de Neuchâtel fête cette année le 175e anniversaire de la création de la République. La Marche du 1er Mars, qui innove avec trois tracés différents et qui verra la population se retrouver à la Vue-des-Alpes, sera un des points forts des festivités.

Le programme fera la part belle à l'histoire et à sa transmission sous diverses formes, a déclaré vendredi Laurent Kurth, à l'Hôtel de La Fleur de Lis du Locle, lieu de départ des révolutionnaires à l'époque. Le président du Conseil d'Etat a rappelé que cet anniversaire est l'occasion de 'rappeler les valeurs de liberté, justice, égalité et paix qui constituent la République'.

Selon Laurent Kurth, il faut faire vivre les valeurs et l'héritage républicain. Le spectacle interactif 'La démocratie en procès - 1848', traitant de la révolution neuchâteloise et de l'histoire du canton, sera notamment en tournée dans 11 communes neuchâteloises ainsi que dans les lycées et les écoles. Des courses d'école et des activités dans les musées seront aussi proposées aux cercles scolaires.

Cérémonie à la Vue-des-Alpes

Un des points forts des célébrations du 175e sera la Marche du 1er Mars. Trois départs différents, soit depuis Le Locle, Rochefort et Valangin, sont prévus. Les marcheurs se retrouveront cette année à la Vue-des-Alpes, lieu de passage symbolique de la révolution et central du canton.

Une cérémonie s'y tiendra de 11h00 à 16h30 sous une tente pouvant accueillir jusqu'à 1200 personnes. Un repas avec produits du terroir sera offert à la population. Des navettes gratuites seront disponibles. L'inscription est nécessaire.

Un cycle de trois conférences, intitulé 'Les révolutions de 1848: Neuchâtel, l'Europe et le monde', sera organisé par la Société d'histoire et d'archéologie. Des portes ouvertes sont prévues les 9 et 10 septembre au Château de Neuchâtel, avec des visites, des animations et des expositions.

Budget modeste

Neuchâtel Rando proposera le samedi 9 septembre une balade commentée sur la Voie révolutionnaire. Une torrée cantonale clôturera les festivités le 1er octobre au Communal de La Sagne.

Le budget se monte à 180'000 francs, le même montant que celui du 125e anniversaire, a déclaré la chancelière d'Etat, Séverine Despland. 'On voulait marquer la date, mais ce n'est pas un jubilé au sens strict comme le 150e anniversaire', a-t-elle ajouté. Ce dernier avait coûté plus de 3,6 millions.

'On a voulu quelque chose de modeste. On a voulu rassembler, plutôt que faire quelque chose de spectaculaire', a ajouté Laurent Kurth.

/ATS