Nids de flamants roses détruits: société de production condamnée

Une société de production française a été jugée coupable vendredi de la destruction de 520 oeufs de flamants roses de Camargue lors du tournage d'un film en 2018, avec des ULM.

Le tribunal correctionnel a condamné Radar Film à 50'000 euros d'amende pour la 'destruction non autorisée d'oeufs ou de nids' d'une espèce protégée, et à 2000 euros supplémentaires pour la 'perturbation volontaire' et l''atteinte à la conservation' des oiseaux.

Une partie du tournage du long-métrage 'Donne-moi des ailes' de Nicolas Vanier, qui avait fait 1,5 million d'entrées en France en 2019, avait eu lieu au coeur d'un site protégé abritant le seul site de nidification en France des flamants roses.

La Camargue est une zone humide du sud-est de la France située entre les bras du Rhône et connue pour ses chevaux blancs et ses nuées de flamants roses.

Flamants roses paniqués

En juin 2018, deux ultralégers motorisés (ULM) de la production avaient survolé à basse altitude quelque 8000 flamants roses en pleine période de couvaison. Effrayés, les oiseaux s'étaient envolés, détruisant leurs nids dans la panique et abandonnant les oeufs. Environ 520 oeufs, soit 11,5% de la reproduction annuelle en France de cette espèce protégée, avaient ainsi été perdus.

A l'audience début mars, le parquet avait requis de '80'000 à 100'000 euros' à l'encontre de Radar Film, fustigeant sa 'méconnaissance' des enjeux environnementaux'.

Dans son jugement, le tribunal a accordé 10'000 euros de dommages moraux à six ONG parties civiles, et 2000 euros à l'association de défense de l'environnement Robins des bois pour réparation du préjudice écologique.

Les parties civiles demandaient plus de 400'000 euros de dommages moraux et de dommages environnementaux.

Le réalisateur Nicolas Vanier, le pilote de l'ULM qui s'était le plus approché des oiseaux et le directeur de la photographie, qui se trouvait à bord, ont bénéficié d'un non-lieu.

'Message' aux producteurs

Tout en jugeant l'amende 'un peu légère', Simon Popy, président de France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, a estimé qu'un 'message' était adressé aux producteurs de films animaliers et aux utilisateurs de drones.

'Il faut écouter les gestionnaires d'espaces naturels quand ils vous disent qu'il y a des sites qu'il ne faut pas fréquenter ou qu'il faut éviter à certains moments car ils sont très sensibles pour la faune', a-t-il dit.

/ATS