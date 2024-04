Nnavy en tournée en Suisse s'arrête au Cully Jazz Festival

Nnavy, en tournée dans toute la Suisse, s'arrête au Cully Jazz Festival le 12 avril. A 25 ans, la jeune chanteuse lausannoise, sur le point de passer le cap des 20 millions d'écoutes sur Spotify, sort son quatrième EP fin avril.

Sur Spotify, Nnavy est le plus écouté aux Etats-Unis et en Angleterre, tandis que la Suisse arrive en neuvième position. Comment explique-t-elle son succès sur cette plateforme loin des frontières helvétiques ? 'J'ai eu la chance d'être sélectionnée dans des playlists très écoutées. La présence sur les réseaux sociaux joue aussi un rôle', explique-t-elle à Keystone-ATS dans un bistrot à Montreux.

Trajectoire verticale

Des personnalités comme les chanteuses SZA et Shay Mitchell ou l'acteur Michael B. Jordan ont par exemple commenté et partagé la vidéo de sa reprise de 'Pretty Please' de Dua Lipa.

La jeune femme, qui a bouclé en janvier son master en psychologie à l'Université de Lausanne, a déjà joué trois fois à Montreux Jazz, dont l'année dernière en première partie de Lionel Richie, au Stravinski.

Nnavy se produit cette année pour la première fois à Cully, où son concert se déroulera à guichets fermés. 'Montreux et Cully, ce sont des festivals incontournables pour une Lausannoise', dit-elle.

Sur les plateformes

Elle distillera ses chansons néo-souls, dont certaines se trouvent sur son quatrième EP, intitulé 'Closer', qui sort le 26 avril sur les plateformes (Spotify, Apple Music, Deeezer, etc).

Il a été conçu au Kenya. C'est la première fois que l'artiste, d'origine burundaise, se rendait en Afrique. 'J'ai été invitée avec une vingtaine d'artistes par Spotify Afrique et Colors - ce tremplin numérique aux millions d'abonnés sur YouTube repère des jeunes artistes émergents du monde entier - à participer à un camp d'écriture à Narobi avec des artistes afro descendants.'

Envisage-t-elle une tournée aux Etats-Unis et en Angleterre, là où elle est le plus écoutée ? Un beau sourire s'affiche sur son visage et ses yeux pétillent. L'envie est là, mais comme 'artiste indépendante, une telle tournée est sans doute difficile à organiser'.

Label

Le nouveau visage de la soul en Suisse pense à entrer dans un label, mais elle avance prudemment : 'Certains artistes ont été cassés'.

Pour l'instant, Nnavy écume les scènes helvétiques. Elle a commencé sa tournée le 16 février à Interlaken (BE) en passant par le M4Music Festival à Zurich fin mars. En Suisse romande, après le Cully Jazz Festival le 12 avril, elle se produira au 'Groove' Genève (26) et le 6 juin au Caribana Festival à Crans (VD).

Outre Sarine, elle a été sélectionnée comme 'Best Talent' par SRF3, l'équivalent alémanique de Couleur 3. La chaîne alémanique l'appelle la 'star d'Instagram'.

Ailleurs

Comme sur les plateformes, les festivals suisses ne sont pas son seul horizon. Elle s'est déjà produite en France à Paris, en Allemagne et en Belgique. A l'étranger, elle bénéficie d'un partenariat avec le festival de Montreux : 'Ils nous aident à nous exporter'.

En tournée et en promotion pour son EP en ce début 2024, Nnavy travaille en parallèle à son premier album, qu'elle aimerait sortir l'année prochaine. Pour rappel, un single, c'est un titre, un EP entre trois et cinq, et à partir de huit, on parle d'un album.

Distillant sa suavité jazz et sa chaleur vocale sur Instagram, elle est repérée par un producteur. Elle a d'abord dit non, trouvant que travailler dans sa chambre était beaucoup plus confortable. Elle dira oui quelques mois plus tard.

Piano classique

Elle a d'abord joué du piano classique à l'Ecole de musique de Lausanne (EML) à Prélaz. Les musiciens avec qui elle travaille maintenant sont eux passés par l'EJMA, l'école de jazz et de musique actuelle.

Jouer sur les réseaux - dès 2018 - et sur scène - en 2016 pour les premières expériences - : c'est le frère aîné de Nnavy, photographe, qui l'incite à sauter le pas.

Comment se passent ses premiers concerts ? 'L'enfer d'une vie. En même temps très chouette, mais très stressant. La cohabitation de ces deux feelings, c'est toujours le cas aujourd'hui', dit désormais l'une des voix suisses les plus cotées.

La musique, elle aime en faire, mais aussi 'beaucoup, beaucoup en écouter. Ce n'est pas tout le temps du job. C'est aussi du pur plaisir', explique-t-elle. Les artistes de sa playlist actuelle sont deux artistes américains Sir et Anderson Paak et le Suisse Yeba.

Et on regarde la jeune diva s'en aller rejoindre un studio, un casque de musique sur les oreilles.

/ATS