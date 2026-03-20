Notes celtes et air marin aux 33e Victoires de la musique classique

La percussionniste Adélaïde Ferrière, 29 ans, et la soprano Sabine Devieilhe, 40 ans, ont été récompensées vendredi soir aux 33e Victoires de la musique classique, respectivement comme soliste instrumental et artiste lyrique. La soirée s'est déroulée à Brest.

Concertiste de renommée internationale, Adélaïde Ferrière a été récompensée pour la deuxième fois aux Victoires de la musique, après un premier sacre comme 'révélation' instrumentale en 2017.

Fille de musiciens, Adélaïde Ferrière se produit sur les scènes et festivals prestigieux à travers le monde et joue d'un instrument atypique: le marimba, un xylophone d'origine africaine très répandu en Amérique latine.

Pour Sabine Devieilhe, c'est une quatrième Victoire qui lui a été décernée, après notamment deux prix en 2018. La soprano à la voix aérienne se produit sur les scènes d'opéra renommées et dans les plus grands festivals. Elle sera bientôt la Reine de la nuit dans 'La flûte enchantée' de Mozart en ouverture du festival d'Aix-en-Provence au début juillet.

Pianiste de 17 ans récompensée

Dans la catégorie révélation soliste instrumental, c'est la pianiste Arielle Beck, 17 ans, qui a été récompensée. Artiste précoce et prodige, au jeu exigeant, Arielle Beck a commencé le piano à l'âge de quatre ans, avant de donner son premier concert à 9 ans.

Elle est actuellement en troisième année de licence au conservatoire de Paris, où elle suit régulièrement les 'cours de maître' de Stephen Kovacevich, immense pianiste et chef d'orchestre américain.

La soprano franco-algérienne Tamara Bounazou, 30 ans, a, elle, reçu la Victoire de la 'révélation artiste lyrique'. Dans la catégorie 'révélation chef d'orchestre', c'est Alizé Léhon, 28 ans, qui a été récompensé d'une Victoire, remise par la navigatrice Alexia Barrier.

Dans la catégorie 'enregistrement', c'est le 'Te deum pour Notre-Dame' de Paris, création du compositeur et organiste Thierry Escaich, qui a été récompensé.

Quant à la Victoire du meilleur compositeur, elle a été attribuée à l'organiste et compositeur italien Francesco Filidei, 52 ans, pour 'Le Nom de la Rose'.

Enfin, une Victoire d'honneur a été décernée au baryton-basse gallois Sir Bryn Terfel, 60 ans, qui a fait ses débuts en 1990.

/ATS