Nouvel album, même esprit: « shifting forms » d'elie zoé

L’artiste lausannois elie zoé sort son quatrième album 'shifting forms', le premier sous son nouveau nom. Le chanteur et musicien s’est réapproprié sa voix et propose un disque doux et introspectif, dans le prolongement des précédents.

'Pour moi, cet album s’inscrit dans la continuité de ce que j’ai fait jusqu’à présent', explique elie zoé, rencontré dans un café à Yverdon-les-Bains. Beaucoup de choses ont changé, sauf sa musique, qui mêle toujours des mélodies pop à des rythmes de batterie et de guitare rock.

Il a commencé à écrire les chansons de 'shifting forms' (Humus Records) début 2024, juste après la tournée 'Hello Future Me' (2022), marquée par des premières parties de Muse à Berne et de Nick Cave au Montreux Jazz Festival.

Connu auparavant sous le nom d’emilie zoé, l’artiste a rendu publique sa transition de genre et son changement de nom en octobre 2024, dans une interview au journal Le Temps.

Une voix nouvelle

À la fin de la tournée, il interrompt les concerts pour réapprendre à chanter, adaptant les tonalités de ses anciennes chansons. Il évoque une voix nouvelle, plus nuancée, capable d’explorer davantage les graves comme les aigus. 'Enregistrer les voix n’a jamais été aussi simple', dit-il.

Comme pour ses précédents albums, elie zoé a travaillé avec Louis Jucker et Humus Records. Avec ce dernier, qu’il considère comme un frère, il a rénové et aggrandi un studio à la Chaux-de-Fonds à partir de matériel de récupération. L’album a été enregistré durant l’été 2024 en deux mois.

Au centre de 'shifting forms', neuf morceaux sur les relations entre êtres humains, animaux et végétaux. Des réflexions inspirées par ses lectures en anthropologie et biologie. 'Écrire des chansons est une manière intuitive d’essayer de comprendre', dit-il.

'Je pense que c’est l’album le plus calme et le plus lumineux que j’ai écrit.' La voix y domine, accompagnée du violoncelle de la Fribourgeoise Sara Oswald sur la ballade 'dormant plants' notamment. Il évoque aussi ses souvenirs d’enfance, lorsqu’il allait écouter chanter la chorale de son père.

'La musique touche directement les émotions', affirme-t-il. Le single 'change my name', en deux parties, illustre le thème de la transformation. La première, électrique, laisse place à une section plus intime, faite de chœurs d’amis et d’extraits audio envoyés par ses proches.

Méthode DIY

Fidèle à une approche DIY (Do it yourself), elie zoé continue de créer avec peu de moyens. L’album a été enregistré en live, avec guitare, percussions, voix, parfois piano. Luc Hess (Coilguns) signe la batterie en studio, tandis que Fred Bürki assure la tournée.

'J’écris des chansons pop, avec une esthétique rock', résume-t-il. Sa guitare électrique, qu’il désaccorde souvent pour créer de nouveaux accords, reste centrale dans son processus d’écriture. Paroles et musique naissent ensemble, souvent en anglais. 'Une chanson est prête quand je peux me projeter sur scène.'

Le disque sort vendredi, jour de son concert aux Docks de Lausanne. Il jouera le lendemain à Zurich, puis partira en tournée en France, Allemagne, Pays-Bas et Belgique, en première partie des Young Gods. Il reviendra en Suisse en novembre. Aucune date prévue au Tessin, 'mais j’aimerais bien', glisse-t-il.

https://eliezoe.com/

